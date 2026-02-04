Zar de la Frontera Tom Homan Anuncia Retiro Inmediato de 700 Agentes Migratorios de Minneapolis 

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el llamado “zar de la frontera” de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el retiro "inmediato" de 700 policías de migración de Minneapolis, Minesota.

Lo anterior ante la cooperación “sin precedentes" de las autoridades locales y después de constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado dos muertes a tiros de estadounidenses inocentes, y la detención y acoso de residentes, incluidos menores en edad escolar.

Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo.

Así lo dijo Homan en una rueda de prensa desde Minneapolis, una semana después de que Donald Trump lo envió para reconducir la situación en la zona.

Noticia relacionada: Nada Cambió en EUA Luego de la Muerte de Renée Good en Minneapolis, Lamentan Sus Hermanos.

Video: ¿Qué Impacto Tendrán Acciones de ICE en Minneapolis? Análisis de Javier Tello

Menos presencia del ICE

El “zar de la frontera” dijo que los condados de Minnesota y las autoridades de las llamadas "Ciudades Gemelas" de Saint Paul y Minneapolis entregarán a agentes federales de inmigración a aquellas personas que arresten y no tengan estatus legal en Estados Unidos.

Eso requiere menos presencia del ICE o la Patrulla Fronteriza en las calles.

"Esto es hacer cumplir la ley de manera más inteligente y no menor aplicación de la ley. Es más seguro para las comunidades, para los agentes y para los indocumentados", dijo Homan.

El funcionario estadounidense consideró que la operación en Minneapolis ha sido un “éxito”, pero reconoció que se podrían haber hecho mejor las cosas.

Y es que en esa zona se ha registrado la muerte a tiros de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales y la detención del niño ecuatoriano de 5 años Liam Conejo Ramos junto a su padre.

Hemos sacado a un montón de gente (criminales, según sus declaraciones) de las calles, así que creo que ha sido muy efectiva en lo relativo a la seguridad ¿Ha sido una operación perfecta? No.

Relación con Tim Walz

Tom Homan además afirmó que está teniendo una buena relación y reuniones productivas con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quienes han criticado duramente el despliegue federal por no favorecer la seguridad y provocar tensión y que los ciudadanos no puedan llevar vidas normales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AFP+.

spb