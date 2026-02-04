Nada Cambió en EUA Luego de la Muerte de Renée Good en Minneapolis, Lamentan Sus Hermanos

Hermanos de una estadounidense asesinada a comienzos de enero por un agente federal en Minneapolis manifestaron este martes 3 de febrero, en el Congreso de Estados Unidos, su decepción por la falta de cambios en la política antiinmigración del presidente Donald Trump.

Renée Good, de 37 años y tres hijos, murió el 7 de enero cuando un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó. Good protestaba contra los operativos contra la inmigración en la principal ciudad de Minnesota.

"En las últimas semanas, nuestra familia había encontrado cierto consuelo pensando que la muerte de Nee quizá podría traer algún cambio a nuestro país, pero no ha sido así", declaró uno de los hermanos de Good, Luke Ganger.

"Las escenas completamente surrealistas que ocurren en las calles de Minneapolis son inexplicables", dijo durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Los asesinatos que impulsaron las protestas contra ICE

Dos semanas después de la muerte de Good, Alex Pretti, otro estadounidense de 37 años, murió en Minneapolis a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés), que al igual que el ICE están bajo la dependencia del DHS.

Estas muertes impulsaron las protestas contra las redadas de deportación masiva ordenadas por Trump, dirigidas por agentes enmascarados y fuertemente armados.

Otro hermano de Good, Brent Ganger, también testificó ante los congresistas.

"Sería muy fácil caer en la falsa creencia de que se requieren grandes gestas heroicas para superar las dificultades del mundo", señaló.

Pero, como escribió (el autor J.R.R.) Tolkien, son las pequeñas acciones cotidianas de la gente común las que mantienen a raya la oscuridad, pequeños actos de bondad y amor

Al foro igual acudieron Marimar Martínez, quien recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago; Aliya Rahman, vecina de Minneapolis que afirmó haber sido sacada a rastras de su auto por agentes de inmigración; y Martin Daniel Rascon, ciudadano estadounidense cuyo auto fue baleado por agentes en San Bernardino, California.

El evento fue organizado por el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, y por su compañero de partido, representante de California, Robert García.

Con información de Agencias

