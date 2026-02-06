¿Trump Asistirá al Super Bowl 2026 Donde Cantará Bad Bunny? La Polémica que Envuelve al Juego

Faltan unas horas para el Super Bowl LX y que se resuelva la incógnita si asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que el espectáculo del medio tiempo lo encabezará el puertorriqueño, Bad Bunny, y ambos han mantenido roces por los operativos antimigrante en la Unión Americana.

El año pasado, Trump acudió al Super Bowl en Nueva Orleans el 9 de febrero de 2025, cuando las Águilas de Filadelfia vencieron a los Kansas City Chiefs.

¿Trump asistirá al Super Bowl de este 2026?

A diferencia del año pasado, en esta ocasión se sabe que él prefiere organizar una gran fiesta para ver el Super Bowl que estar en el mismo estadio con Bad Bunny.

Trump contempla realizar una fiesta para ver el Super Bowl en el Trump International Golf Club, muy cerca de su casa en Mar-a-Lago, Florida. Este 2026 tendrá la excusa perfecta para observar en la televisión a los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks, aún recordamos cuando Trump voló a Nueva Orleans para ver el Super Bowl de 2025, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en hacerlo.

¿Qué otros presidentes han asistido a un Super Bowl?

Ningún presidente en ejercicio ha asistido al Super Bowl. Donald Trump fue el primero. Sin embargo, ha habido casos de expresidentes que han asistido al partido. Por ejemplo, en 2002, George H. W. Bush realizó el lanzamiento ceremonial de la moneda, pero, muchos vicepresidentes han asistido al partido, incluido el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, quien asistió al partido en 2017 después de la primera investidura de Trump.

"Está demasiado lejos"

Donald Trump declaró a medios estadounidenses como New York Post, el 23 de enero que el Super Bowl está "demasiado lejos" para asistir. El Super Bowl de este año se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California, en el Levi's Stadium, sede de los 49ers de San Francisco.

¿Ver a Bad Bunny es el motivo detrás de Trump para no acudir al Super Bowl?

Además de la distancia al Super Bowl, el presidente Trump ha manifestado su descontento con el cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

Probablemente, Donald Trump y su esposa Melania decidan celebrar su fiesta anual del Super Bowl. Allí es donde suele jugar cuando visita Florida y donde se produjo un posible intento de asesinato el 15 de septiembre de 2024, cuando Trump era el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de ese año.

Resultó ileso en el intento y el hombre que planeó matarlo, Ryan Routh, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Fort Pierce el 4 de febrero de 2026.

Enfada a Trump respaldo de la NFL a Bad Bunny y Green Day

Trump ha manifestado que no está contento con que la superestrella latina Bad Bunny y la incorporación de Green Day, ambos críticos del presidente.

Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible

Bunny ha criticado abiertamente a Trump, incluyendo el lanzamiento de una canción el año pasado, "Nuevayol", que imitaba la voz de Trump y decía:

Quiero disculparme con los inmigrantes en Estados Unidos. Este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos y cubanos

Green Day apoya a manifestante de Minnesota

Billie Joe Armstrong, cantante de Green Day, expresó su apoyo a los manifestantes contra las deportaciones en Minnesota, al decir:

No formo parte de la agenda de los campesinos. No formo parte de la agenda MAGA

