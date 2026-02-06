Sarampión en México: Lista de Estados Afectados con Más Contagios y Muertes; Así Avanza el Virus

La Secretaría de Salud informó que, hasta el 5 de febrero del 2026, se confirmaron 8 mil 459 casos acumulados de sarampión, 27 defunciones distribuidos en 32 estados y 300 municipios del país.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años con mil 269 casos, seguido por el grupo de 5 a 9 años con 1,018 casos, y de 25 a 29 años con 932 casos.

Mapa de Contagios de Sarampión en México

La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.

Chihuahua: 4 mil 502 casos

Jalisco: 1,848 casos

Chiapas: 479 casos

Michoacán: 286 casos

Guerrero: 270 casos

Sinaloa: 205 casos

Ciudad de México: 158 casos

Sonora: 133 casos

Colima: 81 casos

Coahuila: 55 casos

Durango: 59 casos

Estado de México: 41 casos

Baja California: 32 casos

Morelos: 31 casos

Tabasco: 34 casos

Zacatecas: 22 casos

Nayarit: 27 casos

Querétaro: 21 casos

Puebla: 45 casos

Campeche: 14 casos

Oaxaca: 15 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 10 casos

Tlaxcala: 12 casos

Baja California Sur: 8 casos

Hidalgo: 7 casos

Aguascalientes: 8 casos

Veracruz: 15 casos

Nuevo León: 12 casos

Guanajuato: 5 casos

Yucatán: 4 casos

Quintana Roo: 8 casos

Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México

Mapa de decesos debido a sarampión en México en 2025-2026. Foto: SSA

En el último informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sinaloa 1 e igualmente Durango con 1, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte y en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 2 muertes

Durango, 1 muerte

Sinaloa, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

El sarampión se propaga a nivel mundial

De acuerdo con la revista Nature, los casos de sarampión en personas completamente vacunadas son poco frecuentes y generalmente leves, pero es probable que se vuelvan más comunes a medida que aumenta la exposición al virus,

El sarampión ha sido tan poco frecuente en muchos países que algunos médicos nunca han visto un caso, pero eso está cambiando. El virus del sarampión es altamente contagioso y puede causar fiebre, tos y sarpullido, e incluso la muerte.

Se estima que cada persona con sarampión infectaría, en promedio, a entre 12 y 18 personas más si todas las personas a su alrededor fueran susceptibles a la enfermedad.

Hasta el 90% de las personas no inmunes contraerán sarampión si entran en contacto con una persona infectada.

¿Qué tan preocupadas deben estar las personas vacunadas?

La vacuna contra el sarampión es altamente efectiva. Tras una dosis, el 93% de las personas estarán protegidas de la infección si se exponen al virus. La protección aumenta al 97% tras dos dosis. Para la mayoría de las personas, esta protección dura toda la vida.

Cuando entre el 92% y el 94% de la población es inmune al sarampión, ya sea por vacunación o por infecciones previas, el virus deja de propagarse, un fenómeno conocido como inmunidad de grupo.

Así lo afirma Nathan Lo, médico-científico especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford en California.

Puede que se observe un brote muy pequeño o casos esporádicos, pero no una transmisión sostenida

