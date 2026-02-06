¿Cuántas Vacunas de Sarampión Hay en México para Frenar el Brote del Virus? Salud Responde

La vacunación contra el sarampión sigue en todo el país, no obstante, ha surgido la duda sobre si las dosis serán suficientes para detener el brote del virus, el cual es considerado más contagioso que el COVID.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología del 5 de febrero, se tienen confirmados 8 mil 459 casos de sarampión, en las últimas 24 horas se reportaron 46 casos.

Cabe destacar que una persona con sarampión puede contagiar hasta a 16 personas. Además, si está en algún lugar, por ejemplo, un salón de clases u oficina, el virus puede permanecer en el sitio dos horas.

Según las autoridades, los grupos de edad más afectados por la enfermedad son:

Personas de 1 a 4 años de edad

Personas 5 a 9 años de edad

Personas de 25 a 29 años de edad

Pero ojo, porque eso no significa que el resto de grupos etarios estén libres de poder enfermarse, porque las autoridades indicaron que cualquier persona corre el riesgo de adquirir el virus, sobre todo si no está vacunado.

Pero, ¿cuántas vacunas de sarampión hay en México y alcanzarán para toda la población?

¿Cuántas vacunas de sarampión hay en México?

La Secretaría de Salud informó que trabaja en la adquisición de vacunas, con cargo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda, incluyendo vacunas contra el sarampión.

En ese sentido, las vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante el convenio bianual con Birmex, se encuentran en proceso de distribución.

La Secretaría de Salud ejerce la mayor parte del presupuesto para la compra de vacunas durante el último trimestre del año

Lo anterior, por la temporada invernal, donde se aplican vacunas contra influenza y COVID-19.

México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población en todo el país

Los datos oficiales señalan que en México hay 23 millones 529 mil 075 dosis de vacunas contra el sarampión disponibles.

