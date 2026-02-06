Brote de Sarampión en México: Secretaría de Salud Ampliará Plan de Vacunación

Este viernes 6 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobieno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSa), presentará un programa más amplio de vacunación contra sarampión ante el incremento de casos.

Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas, y la próxima semana vamos a presentar un programa más amplio de vacunación.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aseguró que hay vacunas suficientes contra el sarampión y pidió a las personas acudir a módulos a vacunarse.

Hay vacuna contra el sarampión y lo importante es que todas esas personas que no se vacunaron se puedan vacunar, y particularmente las niñas y los niños.

Noticia relacionada: ¿En Qué Casos No Debe Aplicarse la Vacuna contra el Sarampión? Pese a Rebrote de la Enfermedad.

Vacunas contra el sarampión

La Secretaría de Salud reiteró que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país.

Actualmente, se dispone de 23 millones 529 mil 075 dosis y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra el sarampión.

La SSA explicó que la vacunación es la principal herramienta de prevención y así los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​​​Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar