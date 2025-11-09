Trump en NFL: Asiste al Partido Commanders vs Lions Hoy 9 de Noviembre 2025 en Northwest Stadium

Trump en NFL: Asiste al Partido Commanders vs Lions en Northwest Stadium
N+
Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a juego de NFL desde 1978
COMPARTE:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió hoy 9 de noviembre de 2025, al partido de futbol americano de la NFL de los Commanders de Washington y los Leones de Detroit en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.
Video relacionado: Trump Propone Enviar Fondos de Obamacare Directamente a la Gente para Terminar Obstrucción
De esa forma, Trump se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL.
Así recibieron a Trump en partido de la NFL
Su presencia en Landover, Maryland no pasó desapercibida y su imagen fue rápidamente puesto en la pantalla gigante del estadio.
Durante su estancia destaca que se unió a los comentaristas en director en la cabina. Dicho partido fue dedicado a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los veteranos y sus familias.
Durante el partido entre los Commanders y los Lions, al mostrarse a Trump en la pantalla gigante del Northwest Stadium, se oyeron abucheos y algunos aplausos.
Historias recomendadas:
- Operación Paricutín: Reforzarán Seguridad de Michoacán con 10 mil 506 Elementos del Ejército
- Pensión IMSS Ley del 73: ¿Habrá Aumento a Pensionados en 2026? Te Decimos lo que se Sabe
Con información de N+
HVI