Trump en NFL: Asiste al Partido Commanders vs Lions Hoy 9 de Noviembre 2025 en Northwest Stadium

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió hoy 9 de noviembre de 2025, al partido de futbol americano de la NFL de los Commanders de Washington y los Leones de Detroit en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

De esa forma, Trump se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL.

Así recibieron a Trump en partido de la NFL

El presidente Donald Trump en la pantalla del Northwest Stadium. Foto: X @jackunheard

Su presencia en Landover, Maryland no pasó desapercibida y su imagen fue rápidamente puesto en la pantalla gigante del estadio.

Durante su estancia destaca que se unió a los comentaristas en director en la cabina. Dicho partido fue dedicado a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los veteranos y sus familias.

Durante el partido entre los Commanders y los Lions, al mostrarse a Trump en la pantalla gigante del Northwest Stadium, se oyeron abucheos y algunos aplausos.

Con información de N+

