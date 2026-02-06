Los Tomateros de Culiacán de México se apoyaron en los bates de Luis Verdugo y Estevan Florial para doblegar el viernes 9-4 a los Leones del Escogido de República Dominicana, con lo que sellaron su boleto para la final de la Serie del Caribe 2026.

Subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros se identifican en este certamen como México Verde. Dos conjuntos participan por el país anfitrión en virtud de la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede de la serie y terminó sin siquiera participar ante las tensiones geopolíticas que desencadenaron una incursión militar estadounidense.

México elimina a los monarcas dominicanos

Tras colarse en el certamen, México Verde eliminó a los monarcas dominicanos, grandes favoritos, y se preparan a disputar el encuentro por el título. Enfrentará en la final al ganador del duelo entre México Rojo y Puerto Rico, que se disputaba por la noche.

Los Leones, que buscaban revalidar el título obtenido el año pasado en Mexicali, tomaron ventaja temprano en la segunda entrada y un error de Carlos Sepúlveda en la tercera. México Verde reaccionó con un jonrón de tres carreras de Florial, expelotero de los Leones, que le dio la vuelta a la pizarra en el cuarto episodio.

Amplió la ventaja con dos anotaciones más en la sexta entrada, producto de un sencillo remolcador de Verdugo y un elevado de sacrificio de Román Alí Solís. Los Tomateros aseguraron la victoria con un ataque de cuatro carreras en el séptimo episodio, encabezado por un doble remolcador de dos anotaciones de Verdugo.

Los Leones trataron de reaccionar con un sencillo productor de Gustavo Núñez en la parte baja del mismo capítulo, que sólo sirvió para maquillar el resultado.

