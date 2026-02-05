Permanece en Prisión uno de los Presuntos Agresores de Abogado Fiscalista y Escoltas en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que uno de los presuntos agresores involucrados en el ataque armado ocurrido el pasado 27 de enero sobre la avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan, fue vinculado a proceso penal y permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

¿Quién es el presunto agresor que permanecerá en prisión?

Las indagatorias permitieron establecer la probable responsabilidad de Ángel Martín “N”, quien fue presentado ante un juzgado y vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, en su modalidad de premeditación, alevosía y ventaja, así como homicidio en grado de tentativa.

Víctimas de la agresión

El ataque dejó como saldo al abogado fiscalista Wilfrido Gradilla lesionado, víctima directa de la agresión, uno de sus escoltas herido y otro más sin vida. Tras los hechos, autoridades municipales, estatales y federales lograron la detención de tres presuntos responsables; uno de ellos falleció horas después de su aseguramiento, otro permanece hospitalizado en recuperación y el tercero enfrenta el proceso judicial.

La Fiscalía detalló que, tras la integración de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, se solicitó y obtuvo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año para el imputado.

Dan de alta a abogado fiscalista

Asimismo, se informó que el abogado fiscalista ya fue dado de alta tras recuperarse de las lesiones, mientras que el escolta herido continúa hospitalizado. En cuanto al presunto agresor que permanece bajo atención médica, será presentado ante un juez una vez que su estado de salud lo permita.

