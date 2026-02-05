¿Qué Va a Pasar con la Gobernabilidad de Tequila Después de la Detención de su Alcalde?

Luego de que el presidente municipal de Tequila, Diego ‘N’, fue detenido este 5 de febrero por los delitos de extorsión, amenazas y violencia de género, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, aseguró que la gobernabilidad del municipio no está en riesgo.

Noticia relacionada: Así Luce Tequila, Jalisco Tras la Detención de su Alcalde Diego "N"

El municipio va a seguir en paz, va a mantener gobernabilidad, y seguridad, con tinta actividad económica, con la generación de empleo, de vocación turística, vamos a cuidar. La información es que hubo cinco domicilios entre Tequila y el Área Metropolitana Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco

Podría designarse un nuevo comisario en Tequila

Hasta el momento, la Policía de Jalisco está a cargo de la seguridad de Tequila, la cual se encuentra en revisión administrativa, de acuerdo con el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González.

Se revisaría si se va a asignar un nuevo comisario, está la Policía Turística Estatal en cabecera, Policía Estatal en inmediaciones y rutas agaveras y la Policía Regional haciéndose cargo de reportes que surjan Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

Cabe señalar que también se está analizando el posible desarme de la policía de Tequila, que cuenta con alrededor de 100 elementos.

¿De qué está acusado Diego ‘N’?

El alcalde de Tequila cuenta con cuatro carpetas de investigación vigentes. El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que se incluyen delitos como extorsión a través de un esquema, amenazas y violencia de género.

La denuncia inicial fue de la compañía tequilera, en esta señalaban inspectores, padrón y licencias, y al alcalde, posteriormente otras denuncias en el área de visitaduría por parte de regidoras Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Las autoridades jaliscienses revisarán la posibilidad de llevar este caso a la Fiscalía General de la República.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: