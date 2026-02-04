Alertan de Mensajes de Texto para el Reclutamiento Forzado en Jalisco; Así Operan

Autoridades de Jalisco alertaron sobre reclutamiento forzado por parte de grupos criminales a través de mensajes de texto, el cual posteriormente lleva a una conversación por Whatsapp.

Algunos de los mensajes de texto que llegan a los dispositivos móviles tienen la lada de Nogales, Sonora, se trata de una abierta y peligrosa invitación para ser reclutados.

Es un riesgo importante, no quiero alarmar a las personas, pero sí hay que estar muy atentos, a nuestros jóvenes y menores de edad, que son muy susceptibles a caer y se ponen en riesgo Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

¿Cómo son estos mensajes de texto para el reclutamiento forzado?

El remitente se presenta como reclutador, ofrece una irreal vacante para medio tiempo, promete una ilusoria paga de 5 mil pesos diarios. Para ello, indica al destinatario hacer clic a un enlace que lleva a una conversación de Whatsapp.

Es una realidad, el joven recibe un mensaje. Lo va a intentar enganchar para llevárselo por su propio pie Francisco Jiménez Reynoso, especialista en seguridad de la UDG

Esta es una modalidad de grupos delictivos para cooptar principalmente a adolescentes y jóvenes, regularmente a través de falsas ofertas de trabajo, sin embargo, también invitan a las personas a ser parte de las organizaciones delictivas.

Autoridades y especialistas en seguridad hacen un llamado a la población a no abrir estos mensajes y no hacer clic en estos enlaces.

El reclutamiento que autoridades malamente han llamado voluntario, que yo insisto, un menor no puede tomar la decisión de irse a trabajar a un grupo delictivo Francisco Jiménez Reynoso, especialista en seguridad de la UDG

De acuerdo con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en Jalisco, la mayoría de las víctimas de reclutamiento criminal son adolescentes de 12 a 17 años en el 43.30% de los casos, jóvenes de 18 y 19 años en el 19.30% de los registros, y de 20 a 24 años en el 21.20% de los casos.

La Fiscalía de Jalisco ha detectado una ruta de reclutamiento, en la que los delincuentes trasladan a las víctimas a campos de adiestramiento, principalmente entre estados: Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Sinaloa.

Moisés Hernández / N+

