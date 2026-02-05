Hombre Roba Hostias Valuadas en Más de 10 Mil Pesos del Templo de las Capuchinas en Guadalajara

Un hombre fue detenido en Guadalajara tras robar varias hostias valuadas en más de 10 mil pesos. El hecho ocurrió en el Templo de Las Capuchinas, ubicado sobre Contreras Medellín a su cruce con Juan Manuel, en la zona centro de la Perla Tapatía.

Dos mujeres fueron testigos del robo, por lo que solicitaron el apoyo de los policías, mismos que lograron recuperar las hostias con un valor que supera los 10 mil pesos, de acuerdo con la parte afectada.

Señalan a un masculino, mencionando que momentos antes causó daños, apoderándose de objetos al interior, lo que son obleas valoradas aproximadamente en 12 mil pesos Policía de Guadalajara

¿Qué se sabe del detenido?

El ahora detenido, fue identificado como Óscar ‘N’, quien deberá enfrentar un proceso legal por el robo de las hostias.

Cabe mencionar que este no ha sido el único asalto a una iglesia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que de acuerdo con autoridades, la Parroquia de San Jorge Mártir realizó un reporte de actos vandálicos el pasado 30 de enero. Desafortunadamente, en este hecho el ladrón logró escapar con una de las cámaras de videovigilancia del templo.

Por lo que, hasta el momento, son dos las parroquias que han sido hurtadas en Guadalajara. Sin embargo, no se trata de hechos aislados, pues tan solo en el año 2025, se registraron al menos 25 robos en iglesias y notarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Javier Sandoval / N+

