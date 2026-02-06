Retiran de sus Funciones a 16 Policías de Tequila que No eran Aptos para Labores de Seguridad

Autoridades confirmaron que en el municipio de Tequila había policías que no eran aptos para realizar labores de seguridad, al no cumplir con los requisitos de ley, por lo que 16 de ellos fueron retirados de sus funciones. Esto se dio a conocer tras la detención del alcalde municipal ocurrida el 5 de febrero.

Como parte de la investigación administrativa a la Dirección de Seguridad Pública, se revisó el estatus de los exámenes de control y confianza de los 147 policías de Tequila.

Había 16 policías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, mientras que otros 18 no los aprobaron, pero tenían posibilidad de reevaluación. El resto de los oficiales con exámenes aprobados vigentes y no vigentes, serán citados para una actualización.

¿Qué pasó con los policías que no aprobaron los exámenes de control y confianza?

Los 18 elementos no aprobados fueron retirados de las funciones operativas en calle y se les designarán funciones administrativas, mientras que se les abrirá un proceso conforme a protocolo para ser dados de baja de la corporación.

Del resto de los oficiales, el Consejo Estatal estará programando la evaluación a cada uno de ellos.

Cabe señalar que durante la revisión del armamento, se encontró un cartucho ajeno a la corporación, de calibre .50, así como una manopla.

¿Quién quedó a cargo de la Comisaría de Seguridad Tequila?

Fue designado de forma provisional Luis Pantoja Magallón como mando en la Comisaría de Tequila, luego de la detención del comisario Juan Manuel ‘N’.

Pantoja, quien fue director de la Policía de Tlaquepaque entre 2021 y 2024, trazó además la coordinación y estrategia operativa con Protección Civil y Bomberos para optimizar la respuesta de los servicios de emergencias en Tequila.

Fueron desplegados 50 policías estatales de la Policía Regional, Turística y de Caminos en 11 patrullas para resguardar la seguridad en Tequila. Los recorridos de vigilancia se hacen en coordinación con la Guardia Nacional y oficiales municipales.

Alejandra Parra / N+

