Localizan Presunta Casa del Crimen Organizado en Tequila Tras Detención del Alcalde Diego “N”

Autoridades federales localizaron una presunta casa del crimen organizado en el municipio de Tequila, Jalisco, luego de la detención del alcalde Diego “N”.

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego ‘N’, fue detenido el 5 de febrero. De acuerdo con autoridades, en el estado se integran cuatro carpetas de investigación, relacionadas a extorsión, amenazas y violencia de género.

¿Cómo encontraron la presunta casa del crimen en Tequila?

Durante un operativo conjunto, elementos de la Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano detectaron la actitud sospechosa de un hombre que salía de una finca y que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, huyó del lugar sin que pudiera ser detenido.

Al inspeccionar superficialmente el inmueble, los uniformados localizaron un chaleco táctico, dos granadas de mano, un fusil de asalto y una camioneta color blanco, indicios que apuntan a posibles actividades delictivas en el sitio.

Actualmente, las autoridades realizan las diligencias correspondientes para solicitar una orden de cateo, con el fin de ingresar a la finca y confirmar si se trata de un inmueble utilizado por la delincuencia organizada.

