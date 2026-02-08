Videos: Así se Vivió el Temblor en México Hoy 8 de Febrero 2026 Tras Alerta Sísmica

Luego de la activación de la alerta sísmica, edificios y viviendas fueron desalojadas este domingo debido al temblor que se registró en México hoy 8 de febrero 2026.

Como te dimos a conocer en N+, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer la magnitud del evento sísmico, así como la razón por la que no sonó la alerta sísmica.

¿Dónde fue el sismo hoy?

De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), fue a las 15:42 horas se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca,

El movimiento telúrico no fue perceptible en Ciudad de México; no onstante, la alerta sísmica se activó de manera preventiva, lo que provocó el desalojo inmediato de viviendas, oficinas, escuelas y edificios públicos.

En Oaxaca, estado donde se localizó el epicentro, sí se reportó la percepción del movimiento telúrico.

Miles de personas salieron a calles y zonas de seguridad siguiendo los protocolos de protección civil. Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas lesionadas en la Ciudad de México, aunque autoridades continúan con recorridos de supervisión.

¿Cómo se vivió el sismo en México hoy?

Luego de la activación de la alerta, miles de personas salieron a las calles siguiendo los protocolos de evacuación. Pese a que muchos de los centros de trabajo se encontraban vacíos, al ser domingo, comercios y zonas mayormente habitacionales registraron los mayores puntos de congregación.

En algunas zonas de la capital, reportaron una percepción leve del movimiento, la cual fue captada en video con el movimiento de cables y postes.

Noticia en desarrollo