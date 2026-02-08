Frío en la CDMX: Activan Alerta Naranja por Temperaturas de Hasta 1 Grado Para Este Lunes
N+
La SGIRPC activó alerta amarilla por bajas temperaturas para este 9 de febrero, por lo que pide a la ciudadanía tomar precauciones para cuidarse del frío.
Durante los últimos días la Ciudad de México ha experimentado un marcado descenso de las temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío que afecta gran parte del país y que se combina con la escasa nubosidad nocturna, favoreciendo la pérdida de calor y condiciones de frío intenso especialmente en las primeras horas del día.
Este tipo de eventos incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que las autoridades capitalinas han insistido en la importancia de cuidar la salud ante estas condiciones climatológicas adversas.
Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta amarilla para las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco. En estas demarcaciones se esperan temperaturas mínimas entre 4 °C y 6 °C durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este 9 de febrero. Así como naranja para las alcaldía Milpa Alta y Tlalpan en donde se pronostican temperaturas de 1 a 3 grados centígrados.
Recomendaciones
Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron abrigarse bien y cubrirse adecuadamente, incluyendo nariz y boca, para proteger las vías respiratorias y mantener el calor corporal.
También sugirieron evitar cambios bruscos de temperatura al pasar de lugares fríos a calientes, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico ante el frío.
Estas medidas son clave para reducir el riesgo de malestares y enfermedades asociadas con las bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada y la mañana de este lunes.
