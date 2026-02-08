Inicio Ciudad de México Frío en la CDMX: Activan Alerta Naranja por Temperaturas de Hasta 1 Grado Para Este Lunes

Frío en la CDMX: Activan Alerta Naranja por Temperaturas de Hasta 1 Grado Para Este Lunes

La SGIRPC activó alerta amarilla por bajas temperaturas para este 9 de febrero, por lo que pide a la ciudadanía tomar precauciones para cuidarse del frío.

Se incrementa frío en la CDMX.

Activan alerta amarilla por frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Durante los últimos días la Ciudad de México ha experimentado un marcado descenso de las temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío que afecta gran parte del país y que se combina con la escasa nubosidad nocturna, favoreciendo la pérdida de calor y condiciones de frío intenso especialmente en las primeras horas del día. 

Este tipo de eventos incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que las autoridades capitalinas han insistido en la importancia de cuidar la salud ante estas condiciones climatológicas adversas. 

Frío en México: ¿Cómo Evitar Enfermedades Respiratorias Debido a las Bajas Temperaturas?

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta amarilla para las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco. En estas demarcaciones se esperan temperaturas mínimas entre 4 °C y 6 °C durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este 9 de febrero. Así como naranja para las alcaldía Milpa Alta y Tlalpan en donde se pronostican temperaturas de 1 a 3 grados centígrados. 

Recomendaciones

Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron abrigarse bien y cubrirse adecuadamente, incluyendo nariz y boca, para proteger las vías respiratorias y mantener el calor corporal. 

IMSS Llama a Extremar Precauciones por Aumento de Enfermedades Respiratorias

También sugirieron evitar cambios bruscos de temperatura al pasar de lugares fríos a calientes, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico ante el frío. 

Estas medidas son clave para reducir el riesgo de malestares y enfermedades asociadas con las bajas temperaturas, especialmente durante la madrugada y la mañana de este lunes. 

