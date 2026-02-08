Módulos de Vacunación Sarampión CDMX: ¿Puedo Volver a Vacunarme si no Sé si Ya Estoy Inmunizado?

Ante el brote de sarampión en México, y el aumento de casos debido a que muchas personas no se habían puesto la vacuna contra la enfermedad, surge una duda recurrente. Y es que quienes no estén seguros de si ya tienen la vacuna contra este virus se pueden inyectar contra el virus en los módulos de vacunación.

Así que para despejar esta pregunta, en N+ te decimos lo que pasa en caso de que te vuelvas a poner la vacuna a pesar de que ya te la hayas puesto en el pasado pero no lo recuerdes o no tengas la certeza de que así sucediera.

Y en caso de que sí estés seguro de que no te has vacunado, lo mejor es hacerlo lo antes posible para evitar complicaciones de salud y la propagación del sarampión.

¿Me puedo vacunar en los módulos de vacunación si no estoy seguro de si ya me pusieron el antígeno contra el sarampión?

En caso de que no estés seguro de si ya estás vacunado contra el sarampión, esto es lo que dicen las autoridades de cómo puedes proceder, es decir, si es necesario acudir a los módulos de vacunación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sí puedes volver a vacunarte contra el sarampión y, en muchos casos, es lo más recomendable si no tienes certeza sobre tu inmunidad.

Y es que no hay riesgos conocidos por recibir dosis adicionales si ya eras inmune contra el sarampión.

¿Quiénes ya no deben considerar acudir a los módulos de vacunación por una dosis adicional o de refuerzo?

Si no tienes tu esquema completo, el estándar requiere dos dosis de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) para una protección de por vida, por lo que puedes acudir a los módulos de vacunación.

En caso de que solo tengas una dosis documentada, se recomienda aplicar la segunda, es decir, acudir a los módulos de vacunación.

Si no recuerdas haberte vacunado o perdiste tu cartilla, las autoridades de salud recomiendan vacunarte "por si acaso".

Ante el incremento de casos en regiones como Chihuahua y el resto de México, la Secretaría de Salud ha ampliado las recomendaciones a las siguientes personas:

A adultos de hasta 49 años, se les invita a revisar su esquema y vacunarse si no están seguros de tener las dos dosis.

A los viajeros a zonas con brotes activos, se sugiere asegurar que tienes el esquema completo al menos dos semanas antes de la salida.

¿Quiénes NO suelen necesitar la vacunación contra el sarampión?

También hay quienes no necesitan acudir a los módulos de vacunación contra el sarampión, ya que los nacidos antes de 1965-1970, en general, se consideran inmunes de forma natural porque el virus circulaba ampliamente en esa época y la mayoría ya estuvo expuesta.

Personas con 2 dosis documentadas, ya cuentan con una efectividad superior al 95% y no requieren refuerzos adicionales rutinarios.

Es importante que si tienes dudas, consultes en tu unidad de salud del IMSS o ISSSTE más cercana o revises los Esquemas de Vacunación oficiales de la Asociación Mexicana de Vacunología.

