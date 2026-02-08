Shakira Sufre Caída en el Escenario Durante Concierto en El Salvador; Así fue el Momento

Shakira comenzó este sábado 7 de febrero 2026 una pequeña residencia de cinco conciertos en El Salvador. Pese al gran recibimiento del público en el país, un pequeño tropiezo se robó los reflectores de esta primera fecha y es que en plena presentación la cantante cayó en el escenario, momento que fue captado en video por los fnáticos que se dieron cita en el Estadio Jorge "Mágico" González.

Luego de su exitoso paso por tierras mexicanas en septiembre de 2025, la cantante colombiana siguió su tour "Las Mujeres Ya no Lloran" por Colombia, Ecuador, Argentina, entre otros países. Su gira se ha consolidado con el récord Guinness como la gira latina más exitosa.

Video: Shakira Emociona a Fans al Cantar Junto a sus Hijos en Concierto de Buenos Aires

Así fue la caída de Shakira en pleno concierto

La cantante se encontraba interpretando su tema "Si te vas" cuando, al caminar por el escenario, tropezó y cayó con el micrófono y el pedestal en mano, golpeando su codo contra la tarima.

Fue en cuestión de segundos que uno de sus bailarines se acercaba a ella para ayudarla a levantarse, pero antes pudo reincorporarse rápidamente y seguir con la interpretación, mientras miles de personas continuaron coreando el éxito.

Además del apoyo mostrado en el estadio, Shakira también fue reconocida por internautas por su profesionalismo para seguir su presentación con normalidad.

"Que gran campeona pues, es una simple caída" y "Ella se levanta siempre", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Así fue la caída de Shakira en el Salvador. Fotos: Captura

