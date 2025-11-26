Shakira Abre Tres Nuevas Fechas en México: Cuándo Es la Preventa y Dónde Se Va a Presentar

Shakira no quiere irse hasta ampliar su récord de conciertos en México, y ahora a cantante anunció tres conciertos más en el país como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (LMYNL).

Tras haber logrado 12 conciertos abarrotados en el Estadio GNP Seguros durante 2025, Shakira confirmó que regresará a la Ciudad de México a inicios de 2026 con una tercera y última fecha de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Te contamos todo lo que tienes que saber de las nuevas fechas.

Preventa y venta general de boletos para los conciertos de Shakira en México en 2026

La preventa exclusiva será el 1 de diciembre de 2025 Disponible a 3 meses sin intereses con tarjetas Banamex.

La venta general será el 2 de diciembre de 2025 También con la opción de 3 meses sin intereses pagando con tarjetas Banamex.

Fechas y lugares de los conciertos de Shakira en México en 2026

21 de febrero – Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

24 de febrero – Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

27 de febrero – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

En 2025 Shakira había anunciado un tour por arenas, pero al ver la alta demanda de los boletos, cambió las arenas por estadios y logró la segunda gira latina con mayor recaudación de todos los tiempos en estadios.

