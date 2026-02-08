Paul Thomas Anderson Triunfa Ante el Sindicato de Directores de Hollywood; Se Perfila al Oscar.

El director estadounidense Paul Thomas Anderson se coronó el sábado 7 de febrero con el máximo galardón que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés), por su película 'One Battle After Another' (Una batalla tras otra), consolidándose como la gran favorita para los Premios Oscar.

El cineasta se impuso en una categoría que también incluía al mexicano Guillermo del Toro ('Frankenstein'); Chloé Zhao ('Hamnet'); Ryan Coogler ('Sinners'); y Josh Safdie ('Marty Supreme').

La película de Anderson, protagonizada por Leonardo Dicaprio y Benicio del Toro, sigue la historia de un exrevolucionario que se ve obligado a enfrentar su pasado tras la desaparición de su hija.

"Es un honor tremendo recibir esto", dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala celebrada en Beverly Hills.

Lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala

La película también venció en enero en los Premios de la Crítica Cinematográfica y en los Globos de Oro.

El pulso del DGA

Estos premios suelen ser un fuerte indicador en la carrera al Oscar, cuyos ganadores se conocerán el 15 de marzo.

A lo largo de la historia de estos galardones, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Oscar a la mejor dirección, y únicamente dos filmes que obtuvieron el Oscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA.

"Una batalla tras otra" está en campaña por los Óscar como segunda colocada con 13 nominaciones, precedida por la vampiresca "Pecadores", de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

Anderson recibió la estatuilla de manos de Sean Baker, quien triunfó el año pasado con su oscura comedia "Anora", también vencedora de los Oscar.

Veinte de 22 ganadores de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood, conocido por las siglas DGA, se han llevado en seguida el Oscar al mejor director, incluyendo los ganadores de los tres últimos años: 'Todo en todas partes al mismo tiempo', 'Opphenheimer' y 'Anora'.

Otros ganadores en Beverly Hills

Este sábado, el apartado de mejor ópera prima lo ganó Charlie Polinger por su cinta 'The Plague', imponiéndose a Hasan Hadi ('The President’s Cake'); Harry Lighton, ('Pillion'); Alex Russell, ('Lurker'), y Eva Victor ('Sorry, Baby').

Mientras que el premio al director de película documental fue para Mstyslav Chernov por '2000 metros hasta Andriivka', el filme que sigue a un batallón ucraniano en su lucha para llegar y recuperar una aldea controlada por Rusia.

"Da miedo vivir en un mundo en el que, en lugar de una cámara, tienes que tomar un arma para defender tu hogar, para defender aquello en lo que crees", dijo Chernov en la glamorosa gala animada por el comediante Kumail Nanjiani.

Quiero agradecer a cada soldado, a cada civil, a cada cineasta que decidió dejar la cámara por ahora y agarrar un arma y pelear para que yo tenga una oportunidad

En cuanto a los premios de televisión, la serie 'The Pitt' ganó el premio a la mejor serie dramática por el trabajo de la directora Amanda Marsalis en el episodio '6:00 PM'.

Y en comedia, el actor Seth Rogen y el director canadiense Evan Goldberg se alzaron con el premio por su episodio 'The Oner' de 'The Studio'.

Por su parte, el premio a la categoría de miniserie fue para Shannon Murphy, directora de 'Dying for Sex'.

