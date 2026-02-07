Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo Compite Donovan Carrillo? Horarios Para Ver al Mexicano?

Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y México tiene representación con cinco atletas. La delegación mexicana está conformada por dos esquiadores de fondo, Regina Martínez y Allan Corona; dos esquiadores alpinos, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, y un patinador artístico, Donovan Carrillo, quien de hecho fue uno de los abanderados de nuestro país durante la ceremonia de inauguración.

Donovan Carrillo, de 26 años de edad, competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. En su primera participación, hace cuatro años en Beijing, el atleta mexicano hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Olímpicos de Invierno, y el primero en la historia en llegar a una final. Ahora, con esa experiencia a cuestas, Carrillo encara una nueva oportunidad de acrecentar su legado durante Milano Cortina 2026.

¿Cuándo y a qué hora compite Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo comenzará su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, el próximo 10 de febrero a las 11:30 AM (tiempo del centro de México), con su actuación correspondiente al programa corto. Tres días después, el 13 de febrero a las 12:00 PM (tiempo del centro de México), volverá a la pista de hielo para el programa libre.

Aquí te dejamos las fechas y horarios en los que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026:

Programa Corto: Miércoles 11 de febrero - 11:30 horas

Programa Libre: Viernes 13 de febrero - 12:00 horas

En caso de que Donovan Carrillo logre terminar entre los 24 primeros, volverá a una final olímpica en búsqueda de una medalla, algo que ningún otro atleta mexicano ha conseguido. En ese sentido, cabe mencionar que en diez participaciones olímpicas invernales, México no ha podido obtener ni una sola presea.

¿Cuándo compite la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Estas son las fechas y horarios en los que competirán los cinco atletas que integran la delegación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026:

Esquí Alpino

Sarah Schleper: 12 de febrero - 4:30 AM / 15 de febrero - 3:00 AM y 6:30 AM

Lasse Gaxiola: 14 de febrero - 3:00 AM y 6:30 AM / 16 de febrero - 3:00 AM y 6:30 AM

Esquí de Fondo

Regina Martínez: 12 de febrero - 6:00 AM

Allan Corona: 13 de febrero - 4:45 AM

Patinaje artístico

Donovan Carrillo: 10 de febrero - 11:30 AM / 13 de febrero - 12:00 PM

