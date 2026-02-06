Super Bowl LX: Dónde Ver el Súper Tazón 2026 En Vivo y Gratis por TV Abierta

Este domingo 8 de febrero el Levi's Stadium de Santa Clara, California, será testigo del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Este duelo, que será una reedición del 2015, pinta para ser enormemente entretenido pues llegaron dos de los mejores equipos de la temporada regular. Además, recordemos que en el Show de Medio Tiempo se presentará el artista puertorriqueño, Bad Bunny, en lo que se prevé sea uno de los espectáculos más vistos en la historia de dicho escenario.

En el ámbito deportivo, este Súper Tazón también podría tener tintes históricos, ya que en caso de que los Patriotas logren alzarse con el triunfo, se convertirán en la franquicia más ganadora de todos los tiempos con un total de 7 campeonatos. En ese sentido, actualmente los 'Pats' están empatados con los Steelers de Pittsburgh, pues ambas instituciones tienen 6 anillos de Super Bowl.

Se espera que el estadio en el que se realizará el encuentro esté completamente lleno, esto a pesar de los elevados precios de los boletos para el Super Bowl LX.

¿Dónde ver el Super Bowl LX en TV Abierta?

Este domingo 8 de febrero podrás disfrutar de la transmisión del Super Bowl LX totalmente en vivo y completamente gratis por TV Abierta. Esto lo podrás hacer a través de la señal de Canal 5, que contará con la narración, comentarios y análisis de Toño de Valdés y Enrique Burak. Además, la transmisión tendrá absolutamente todas las acciones del juego entre los Seattle Seahawks vs New England Patriots en vivo, así como todo lo que suceda alrededor del mismo.

Aunado a esto, también tendrás la opción de seguir el Súper Tazón desde diversos dispositivos móviles, esto a través de una señal por streaming. Los aficionados del futbol americano también podrán disfrutar el juego en la plataforma de ViX.

En ese sentido, te recordamos que la cobertura de Televisa y TUDN comenzará desde las 5:00 PM, tiempo del centro de México.

