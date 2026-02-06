¿Transmisión del Super Bowl 2026 Online Es Gratis? Link para Ver en México el Partido de NFL

El momento más importante de la temporada de la NFL ha llegado y algunos aficionados que no podrán verlo en TV ya se preguntan si hay transmisión del Super Bowl 2026 online gratis en México. Por ello, acá en N+ te traemos el link para ver por internet del campeonato número 60, que jugarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Este domingo 8 de febrero se celebrará el Súper Tazón LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos, en el que se enfrentarán los campeones de la conferencia americana y de la nacional para cerrar con broche de oro la temporada de la liga de futbol americano.

Como cada año, se espera que la gran culminación de la NFL cuente con una alta audiencia de espectadores, tanto por el juego como por el medio tiempo de Bad Bunny, por lo cual es importante que los aficionados sepan cómo ver el Super Bowl 2026 en TV o por internet.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo?

Este domingo 8 de febrero podrás disfrutar de la transmisión del Super Bowl en vivo completamente gratis por TV Abierta a través de la señal de Canal 5, que contará con los mejores analistas y comentaristas como lo son Toño de Valdés y Enrique Burak.

La cobertura de Televisa y TUDN comenzará desde las 5 de la tarde, horario del centro de México, y tendrá absolutamente todas las acciones del juego entre los Seattle Seahawks vs New England Patriots en vivo, así como todo lo que suceda alrededor del mismo partido.

¿Hay transmisión del Super Bowl 2026 online gratis?

Además de poder ver el Super Bowl LX en Canal 5 y TUDN, los aficionados del futbol americano también podrán disfrutar el juego en la plataforma de ViX, por lo cual tendrán la opción de seguir las acciones desde cualquier dispositivo móvil, como celular, iPad, computadora o Smart TV.

Para poder ver el partido por el título de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots desde cualquier lugar en donde te encuentres, debes contar con suscripción a Vix Premium. Si aún no cuentas con ésta, aquí puedes contratarlo.

Link para ver el Super Bowl 2026 online en México

Si ya tienes todo listo para disfrutar del partido entre los Seahawks vs Patriots, solo da clic en el siguiente enlace para ver el Super Bowl en vivo: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-NFL2826. Toma en cuenta que en este mismo link podrás ver el medio tiempo de Bad Bunny.

