¿Quién es Favorito para Ganar el Super Bowl 2026? Así Van Apuestas y Pronósticos de Expertos NFL

El Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo cual los aficionados de la NFL han comenzado a preguntarse quién ganará el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y acá en N+ te decimos cómo van las apuestas y qué dicen los pronósticos de los expertos.

Ya todo está listo para que se dispute el campeonato número 60 de la NFL, y para que no te lo pierdas, en notas previas ya te dijimos a qué hora inicia el juego, dónde será y cuánto cuestan los boletos para el último partido de la temporada.

Favorito en las apuestas del Super Bowl 2026

De acuerdo con la línea de las apuestas, los Seattle Seahawks son los favoritos para ganar el Super Bowl 2026, con un moneyline de -238, mientras que los New England Patriots no son tan favorecidos al tener una línea de +195.

De igual forma, el spread de Seahawks es de -4.5, es decir que son favoritos para ganar por más de 5 puntos en el Súper Tazón de este domingo 8 de febrero de 2026. Mientras que el over/under del partido es de 45.5 puntos en el marcador total de ambos equipos.

Pronóstico del Super Bowl 2026: Seahawks vs Patriots

Los expertos de la NFL dieron sus pronósticos del Seahawks vs Patriots, en los que el equipo favorito para ganar el Super Bowl LX es el conjunto de Seattle, ya que fue elegido por 21 analistas para imponerse en el juego, mientras que solo 3 votaron por los 'Pats'.

En cuanto a puntos, los expertos consideran que los Seahawks anotarán más de 25 puntos, en promedio, mientras que New England solo pondrá 19 puntos en el marcador de su lado. En total el promedio de puntos que se anotarán será de 44.7 puntos.

¿Quién va a ganar el Super Bowl 2026?

De esta manera, tanto las apuestas como los pronósticos tienen un claro favorito: los Seattle Seahawks, quienes de cumplir con las predicciones estarán sumando su segundo título de la NFL, luego de que ganaran el Super Bowl XLVIII en 2024.

Además estarían cobrando revancha contra los Patriots por el Super Bowl que perdieron en 2015, cuando los Pats liderados por Tom Brady se impusieron en uno de los finales más emocionantes del Super Bowl, gracias a la intercepción de Malcolm Butler.

