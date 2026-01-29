Super Bowl LX: ¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Último Partido de la Temporada?

Todo está listo para el partido más importante de la temporada en la NFL. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se medirán a los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl LX, una reedición del Super Bowl XLIX, de 2015, en el que los 'Pats' se impusieron a los Seahawks en uno de los finales más controversiales de la historia. Once años después, estos dos equipos se volverán a ver las caras en la disputa por el trofeo Vince Lombardi, ahora en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Los Patriotas regresan al juego decisivo por primera vez desde la salida de Tom Brady, mientras que Seattle buscará revancha por aquella dolorosa derrota del 2015. Sin duda, es un duelo que genera mucha expectativa, pues además se trata del espectáculo deportivo más visto de los Estados Unidos año con año. Es por eso que en N+ te decimos cuánto cuestan los boletos para asistir al Super Bowl LX.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl LX?

De acuerdo con el portal especializado ticketdata.com, el precio promedio más bajo para asistir al Super Bowl LX es de 950 dólares (17 mil 100 pesos mexicanos), mientras que la entrada más costosa ronda los 8 mil 500 dólares (153 mil pesos mexicanos). La información proporcionada detalla que los precios varían dependiendo de la ubicación, la disponibilidad y el sitio web en el se adquieren los boletos. Aunado a esto, también se debe tomar en cuenta que entre más se acerque la fecha del juego, los precios irán incrementando.

*Datos obtenidos a nueve días del Super Bowl LX; tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos tomado en 18 pesos por cada dólar

Precio promedio de los boletos para el Super Bowl LX por zona:

400 Level Corner (color arena): 950 dólares

400 Level Corner (color azul opaco): mil 950 dólares

400 Level Sideline (color verde olivo): 2 mil 500 dólares

300 Level Endzone (color agua marina): 2 mil 750 dólares

300 Level Corner (color azul cielo): 3 mil dólares

300 Level Corner (color naranja): 3 mil 250 dólares

200 Level Endzone (color azul rey): 3 mil 250 dólares

300 Level Sideline (color morado): 3 mil 500 dólares

200 Level Corner (color rosa claro): 3 mil 750 dólares

200 Level Corner (color verde oscuro): 4 mil 250 dólares

100 Level Endzone (color violeta): 4 mil 250 dólares

200 Level Club Corner (color gris): 4 mil 500 dólares

100 Level Corner (color verde limón): 4 mil 750 dólares

200 Level Club Sidline (color verde pasto): 5 mil 500 dólares

100 Level Sideline (color rosa mexicano): 5 mil 500 dólares

200 Level Club Midfield (color marrón): 6 mil 500 dólares

100 Level Club Sideline (color naranja claro): 6 mil 500 dólares

100 Level Club Sideline color amarillo): 7 mil 500 dólares

100 Level Club Midfield (color rojo): 8 mil 500 dólares

Foto: ticketdata.com

El partido está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

