Aryna Sabalenka Se Mete a la Final del Abierto de Australia con Un Tenis Efectivo y Agresivo

La bielorrusa Aryna Sabalenka volvió a mostrar la agresividad y efectividad de su tenis para vencer a la ucraniana Elina Svitolina para meterse por cuarta ocasión consecutiva a la final del Abierto de Australia.

Sabalenka, número uno de la WTA, necesitó de una hora y 16 minutos para superar en dos sets (6-2 y 6-3) a su rival, con la que hubo no solo un duelo deportivo, sino también político, en la Rod Laver Arena.

La bielorrusa dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su triunfo en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio que apareció en momentos determinantes.

Por su parte, Svitolina, duodécima cabeza de serie, intentó recortar la diferencia, pero los errores no forzados y las dobles faltas sentenciaron su historia en el primer Grand Slam del año.

Duelo político

El partido también estuvo salpicado de temas políticos, ya que el cierre fue tenso, pues las tenistas no se saludaron en la red al término del partido.

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha provocado estas diferencias entre tenistas, y en este caso fue por el apoyo que Bielorrusia ha dado al Kremlin.

La semifinal también estuvo marcada por un momento controvertido al inicio, después de que la número uno fuera sancionada por su forma de gritar durante los puntos.

De esta manera, Sabalenka se perfila como la favorita para colgarse el torneo, ya que ha demostrado un tenis contundente y eficaz, y sin haber cedido ningún set hasta ahora.

La bielorrusa ya sabe lo que es ganar en tierras australianas, pues se coronó en 2023 y 2024, mientras que el año pasado, cayó ante la estadounidense Madison Keys.

La final del Abierto de Australia se llevará a cabo el próximo sábado.

