Detienen a Gervonta Davis, Ex Campeón Mundial de Boxeo; Esto Sabemos

Gervonta Davis, ex campeón mundial de boxeo y una de las grandes potencias actuales de ese deporte, fue detenido la noche del miércoles 28 de enero en Miami, Florida, en Estados Unidos. El arresto fue llevado a cabo en un operativo conjunto de la policía local y alguaciles federales, según informó la policía de Miami Gardens a través de redes sociales.

La ex pareja del boxeador lo denuncio por agresión física, intento de secuestro y daño moral, esto a raíz de un incidente supuestamente ocurrido en el mes de octubre de 2025. De acuerdo con la denuncia, Davis de 31 años de edad, habría entrado en un club de striptease donde ella trabajaba para sacarla a la fuerza. La acusación detalla que Gervonta supuestamente la agarró del cuello, la empujó y lla golpeó en la parte posterior de la cabeza.

Davis ingresó en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, el pasado miércoles y existía una orden de arresto en su contra desde el 14 de enero.

Gervonta Davis ya había enfrentado cargos de violencia doméstica

Gervonta Davis, apodado en el medio boxístico como 'Tank', enfrentó cargos por violencia doméstica en el mes de julio, cuando fue acusado de golpear a la madre de sus hijos. Ese caso, sin embargo, fue desestimado formalmente en el mes de agosto, después de que la víctima se negara a procesar al boxeador.

En aquella ocasión, Davis fue arrestado en Miami, trasladado al Departamento de Policía de Doral y recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (el mismo al que fue ingresado el pasado 28 de enero) el 11 de julio. Fue liberado bajo fianza de 10 mil dólares ese mismo día.

Aunado a eso, en 2023, el boxeador fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 90 días de arresto domiciliario tras un caso de atropello y fuga en Baltimore.

