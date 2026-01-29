Remeras Mexicanas Cumplen con Travesía: Cruzan el Atlántico en 45 Días a Bordo de 'La Chalupa'

Tras pasar 45 días en el océano Atlántico, las cuatro mexicanas que participaron en una competencia de remo desde las Islas Canarias llegaron este miércoles a Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Además de la valentía por embarcarse en tan exigente misión, se trata del primer equipo mexicano y latinoamericano en cruzar el océano Atlántico de esa manera.

El equipo integrado por Eugenia Méndez, Lucila Muriel, Andrea Gutiérrez y Ana Lucía Valencia remó 4 mil 800 kilómetros. El trayecto duró 45 días, una hora y 35 minutos.

Video: Remeras Mexicanas Se Convierten en el Primer Equipo Mexicano y de AL en Cruzar el Atlántico

La Chalupa

La embarcación llamada Chalupa zarpó el 12 de diciembre desde San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias, en España, y llegó este miércoles a las 7 de la mañana a English Harbour, en Antigua y Barbuda.

La Chalupa es un bote de remos sin vela y sin motor. Ellas la impulsaron en turnos de dos horas y en parejas.

Participaron en una competencia contra 30 equipos, con atletas de más de 20 países, en medio de cambios de temperatura y lluvia, comiendo lo que pescaban y afrontando riesgos en el mar.

Nos atacó un marlin hace un par de horas, nos perforó un hoyo en la chalupis. El protocolo cuando pasa esto es todas fuera de cabina por si algo así pasa y no salga nadie lesionada

Historias recomendadas:

Con información de En Punto

ICM