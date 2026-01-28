Benfica vs Real Madrid: Gol de Último Minuto del Portero Trubin en Champions League se Viraliza

Mal y de malas el Real Madrid: fue humillado por el Benfica en la Jornada 8 de la Champions League 2026, pero además perdió el boleto directo a octavos de final y deberá jugar los playoffs. Y lo que más llamó la atención es que el portero Anatoliy Trubin le marcó un gol de último minuto.

El partido Benfica vs Real Madrid estuvo lleno de emociones, en el Estadio Da Luz de Lisboa: el equipo merengue se puso adelante a la media hora de juego: El 1-0 lo consiguió su estrella Kylian Mbappé, con un buen remate.

Sólo que el gusto le duró poco, porque al minuto 36 llegó el 1-1, cuando el delantero noruego Andreas Schjelderup mandó la pelota a las redes con un cabezazo efectivo, luego de un gran centro de Gianluca Prestianni.

Antes de que acabara la primera mitad, las Águilas portuguesas volvieron a picotear: el 2-1 lo hizo efectivo el delantero Vangelis Pavlidis, al cobrar con potencia un penalti señalado por el árbitro luego de una falta en el área madridista.

En la segunda mitad, el Real Madrid salió con ímpetu en busca del empate ante el equipo que dirige José Mourinho. Pero el equipo local seguía muy ordenado a la defensiva y a la espera de un contragolpe letal.

De hecho el Benfica amplió su ventaja con un contraataque: el 3-1 lo hizo Andreas Schjelderup, quien superó al portero Thibaut Courtois con un disparo rasante y colocado a la base del poste al minuto 54.

Kylian Mbappé le dio esperanzas al Madrid con el 3-2 que mandó a las redes a los 58 minutos. El pase directo a octavos de final estaba a un gol, así que era necesario ir en busca de la igualada.

Benfica vs Real Madrid: Así Fue el Gol del Portero Anatoliy Trubin que es Viral en la Champions League 2026

En cambio, el Benfica sabía que necesitaba un gol más para subir a la posición 24 y tomar el último boleto a los playoffs.

Los minutos pasaban y el Real Madrid insinuaba peligro, solo que fuera de Mbappé los demás atacantes no estaban finos ni serenos frente a la portería local.

Con 90 minutos en el reloj, la afición del Benfica estaba con el alma en vilo porque no llegaba el gol de la hazaña. Habían estado cerca, pero la zaga y el portero Courtois apagaron el peligro.

Pero en el 90+8 llegó el héroe impensado: en un tiro libre, el guardameta Anatoliy Trubin volteó a la banca para pedir permiso de sumarse al ataque y el técnico José Mourinho lo concedió. Trubin se elevó en el área y conectó la pelota de cabeza, para poner el 4-2 en las redes.

El gol de la hazaña, que le dio el pase a playoffs a las Águilas, lo hizo el guardameta ucraniano pese a que el madridista Federico Valverde levantó los tachones a la altura de su cara. Pero Trubin no dudó en arriesgar y la afición estalló en júbilo.

Con la victoria, el Benfica llegó a 9 unidades y se quedó con el último boleto a playoffs, por su mejor porcentaje de goleo. Mientras que el Real Madrid, con 15 unidades, fue relegado a la posición 9 y se quedó sin pase directo a octavos de final de la Champions 2026.

