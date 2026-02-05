¿A Qué Hora Es el Super Bowl 2026? Horario en México del Juego entre Seahawks vs Patriots

La culminación de la temporada de la NFL se vivirá este domingo 8 de febrero y para que vayas alistando tu agenda, acá te decimos a qué hora es el Super Bowl 2026, para que sepas el horario en México del inicio y fin del campeonato número 60, que jugarán Seahawks vs Patriots.

Luego de que se definieron los equipos finalistas que disputarán el título LX de la NFL, la expectativa ha comenzado a crecer y para que tengas toda la información en notas previas ya te dijimos dónde se jugará el gran partido y cuánto cuestan los boletos del último partido de la temporada.

De esta manera, como ya está todo listo para el Super Bowl 2026 es importante que conozcas a qué hora inicia y cuánto dura el partido entre los Seattle Seahawks y New England Patriots.

Video. Aguacate, el Oro Verde del Super Bowl 2026

Horario del Super Bowl 2026 en México

El partido por el título de la NFL entre los Patriots y Seahawks se jugará este domingo 8 de febrero de 2026 a las 5:30 de la tarde, hora del centro de México, en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California en Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio en diferentes ciudades mexicanas:

3:30 pm en Tijuana, Baja California

en Tijuana, Baja California 4:30 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora

en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora 5:30 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León

en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León 6:30 pm en Cancún, Quintana Roo

Noticia relacionada. Patriots vs Seahawks en Super Bowl LX: Una Revancha de Hace 11 Años

¿A qué hora termina el Super Bowl 2026?

El Super Bowl de la NFL suele tener una duración más larga que los juegos de temporada regular y Playoffs, esto debido a que se realiza la ceremonia del himno nacional y el lanzamiento de la moneda, así como el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Noticia relacionada. De Shakira a Bad Bunny: Artistas Latinos Que Se Han Presentado en el Medio Tiempo del Super Bowl

Por ello, el partido entre Seahawks y Patriots podría tener una duración de entre 4 a 5 horas, es decir que el evento estaría terminando cerca de las 10 de la noche del centro de México, aproximadamente, suponiendo que el enfrentamiento no se vaya a tiempos extra.

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El show de halftime en el que se presentará Bad Bunny no tiene un horario programado, sin embargo puede llegar a iniciar entre las 7 y 7:30 de la noche (CDMX), por lo cual se recomienda a los fans del Conejo Malo estar pendientes del juego a esas horas.

Video. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes Podrían Acompañarlo en el Show?

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio se presente en el espectáculo de medio tiempo del SB de la NFL, ya que previamente había hecho una aparición en el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Historias recomendadas