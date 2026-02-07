Guadalajara con Paso Perfecto, Hila 5 Triunfos al Vencer a Mazatlán

Las Chivas de Guadalajara vencieron este viernes en la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga MX con un marcador 1-2 a Mazatlán en su casa.

Así, con 5 triunfos, en los cinco partidos disputados en este torneo, lideran sin oposición el torneo.

Los goles de este partido fueron cortesía de Efraín Álvarez y Armando González por Chivas y de Yoel Bárcenas por parte de Mazatlán.

Desde el primer tiempo Guadalajara impuso sus condiciones.

El primer tanto llegó al minuto 15 cuando Álvarez anotó con un tiro libre, posteriormente en el 29 un penal fue cobrado por González, quien mandó el balón al fondo de la portería, para mover la pizarra 2 goles por 0.

Pero en el segundo tiempo los locales lograron colocar el esférico en la red al minuto 55 por la vía de un tiro libre ejecutado por Bárcenas, aunque fue el único tanto para Mazatlán otorgándole los 3 puntos al Rebaño.

Con este resultado Guadalajara es líder con 15 puntos de 15 posibles

Otros partidos

En otros partidos de esta jornada Tigres, goleó por 5-1 a Santos Laguna.



Los Rayos del Necaxa, vencieron también con goleada de 4-1 al San Luis.



Y Puebla empató sin goles con Tijuana.

Sábado

La jornada concluirá este sábado con los partidos entre América y Monterrey, Toluca ante Cruz Azul, Querétaro contra León, Atlas frente a Pumas y Pachuca recibiendo a Juárez.

Con información de EFE

