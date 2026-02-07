Serie del Caribe 2026 Tendrá Final Totalmente Mexicana: Charros y Tomateros Van por el Título

Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán competirán por el título de la Serie del Caribe 2026, en una final mexicana y que dará a nuestro país su décimo título en la historia del torneo regional.

Los tapatíos, que para esta edición fueron anfitriones, vinieron de un marcador adverso ante Puerto Rico, pero lo revirtieron en la séptima entrada, cuando marcaron un rally de tres carreras.

Al final, el marcador en el Estadio Panamericano de Beisbol en Guadalajara fue de ocho carreras para los mexicanos y seis para los Cangrejeros.

Tras la victoria, Benjamín Gil, el mánager de México Rojo -como fueron dos los equipos nacionales se les identificó con colores- afirmó que el trabajo desde la lomita fue esencial.

No hemos ganado nada, la meta es el campeonato

Tomateros ganan su serie

Horas antes, Tomateros de Culiacán (México Verde) venció arrasaron con los actuales campeones del certamen, los Leones del Escogido de República Dominicana.

Los sinaloenses pegaron con fuerza y derrotaron a los dominicanos 9-4, marcador que evitó que los felinos buscaran el bicampeonato tras alzarse el año pasado con el título en Mexicali, Baja California.

De esta manera, la final por el título de la edición 68 de la Serie del Caribe se disputará entre dos equipos del mismo país.

Este sábado 7 de febrero, Tomateros buscará su tercer campeonato y Charros, el primero. Para México será su décimo título en la serie, primero desde el 2016.

Cabe destacar que en este torneo regional, los mandamases son República Dominicana, con sus 23 galardones, y Puerto Rico, con 16.

