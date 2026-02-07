Cancillería Alerta a Mexicanos Sobre Posibles Detenciones en el Super Bowl LX en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió una alerta dirigida a las y los mexicanos que planean asistir al Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El aviso tiene como objetivo informar sobre la asistencia consular disponible y orientar a la comunidad mexicana ante posibles situaciones de riesgo, incluidas detenciones o arrestos.

De acuerdo con la información compartida por la Cancillería, el Consulado de México puede brindar apoyo a las personas asistentes al evento en distintos escenarios. Entre los casos en los que se ofrece asistencia se encuentran el extravío del pasaporte, ser víctima de algún abuso o delito, detención o arresto, así como hospitalización.

"Es un Show Especial por mi Gente": Bad Bunny sobre el Super Bowl 2026

¿Qué hacer en caso de detención?

La SRE enfatiza que, en caso de detención, las personas mexicanas tienen derecho a solicitar que la autoridad notifique al Consulado de México. Asimismo, se recomienda pedir hablar con el Consulado para recibir orientación. Para ejercer este derecho, la Cancillería sugiere decir de manera clara la siguiente frase: “I AM A MEXICAN CITIZEN AND I WANT TO TALK TO MY CONSULATE”.

Como parte del aviso, se recuerda que el Consulado es el canal de apoyo para orientar y acompañar a la ciudadanía mexicana ante estas situaciones. Para mayor información o asistencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición el CIAM/Línea de Apoyo Consular, al número 520 623 7874, como vía de contacto para quienes requieran ayuda.

📌¿Asistes al Super Bowl LX en Santa Clara, California? 🏈🇺🇸



Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento.



En caso de requerir apoyo, las representaciones de México y la Línea de Apoyo Consular se encuentran disponibles

La Cancillería reiteró la importancia de conocer y ejercer los derechos consulares, así como de mantener a la mano los datos de contacto oficiales durante la asistencia a eventos masivos como el Super Bowl LX.

