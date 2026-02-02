¿Habrá Redadas Migratorias de ICE Durante el Super Bowl LX?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo en el Super Bowl LX, que se realizará en el estadio de Santa Clara, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses.

El comité organizador del Área de la Bahía informó a los funcionarios electos de Santa Clara y las ciudades vecinas de San Francisco y San José que “no hay operaciones de control de inmigración de ICE planificadas en relación con el Super Bowl LX”, de acuerdo a un memorando obtenido por el Washington Post y The Athletic.

No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para “garantizar” la seguridad de los aficionados, una medida “consistente” con encuentros anteriores, según el diario capitalino.

En tanto, la Casa Blanca declaró que por ahora no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl del próximo febrero, donde Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando le preguntaron en una rueda de prensa.

Leavitt agregó, no obstante, que la Administración de Donald Trump "siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos".

Trump no asistirá al Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está en contra del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Post, en una entrevista publicada esta sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara California.

