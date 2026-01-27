¿Qué Es el Movimiento ‘Abolish ICE’ que Pide Acabar con el Servicio de Inmigración de EUA?

Después de la muerte de dos manifestantes estadounidenses en Minnesota a manos de agentes del ICE, surgen voces de descontento con la agencia gubernamental. Ciudadanos y miembros del Partido Demócrata se han pronunciado para reducir los fondos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y reemplazar la agencia.

Piden bloquear el presupuesto de ICE tras incidentes de Minnesota

Tras la muerte de los manifestantes Alex Pretti y Renée Good durante las protestas en Minneapolis contra las redadas antimigrantes, muchos estadounidenses han comenzado a cuestionar el rol de ICE, así como su presupuesto.

Desde el 22 de enero, congresistas demócratas anunciaron que votarían contra un aumento en los fondos que recibe el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). Este aumento provocaría que “el presupuesto de ICE literalmente vaya a triplicarse”, denunció el congresista californiano Ro Khanna.

Según explicó a la agencia EFE, se añadirían 18 mil millones de dólares anuales por cuatro años a los recursos usuales de la agencia, que ya ascienden a 10 mil millones de dólares anuales. El político demócrata también se mostró favorable a la idea de “demoler” ICE:

Necesitamos votar para recortar los fondos de ICE. Francamente, necesitamos demoler ICE y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia. Pero es inaceptable que cualquier demócrata vote por este hinchado presupuesto de ICE.

Más voces se suman a “abolir ICE”; y no solo demócratas

Otra voz de peso dentro del partido Demócrata que se pronunció por “abolir ICE” es el recién electo Zohran Mamdani. El alcalde de Nueva York publicó un mensaje en X, antes Twitter, donde pedía la desaparición del organismo:

El ICE aterroriza nuestras ciudades. Nos pone a todos en peligro. ¡Hay que abolir el ICE!

También la organización CASA de Atlanta, que se dedica a la defensa de inmigrantes, se ha pronunciado por la desaparición de la agencia gubernamental creada durante el gobierno de George W. Bush.

Desde su creación en 2003, ICE ha sido responsable de la persecución, detención y separación familiar de cientos de miles de personas. Desde las atroces condiciones en sus centros de detención, algunas con resultado de muerte, hasta la falta de rendición de cuentas en sus prácticas policiales, ICE ha causado un daño inmenso a nuestras comunidades.

Pero también algunas voces republicanas han comenzado a cuestionar el comportamiento de ICE durante sus redadas antimigrantes. En un artículo de opinión publicado en el New York Times, el congresista republicano Mike Lawler propuso “una reforma migratoria a fondo”.

En su artículo, Lawler propuso un plan migratorio que combinaría la “seguridad fronteriza” con “un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales”. El político también señaló que la legalización estaría reservada para aquellos que “cumplan requisitos de trabajo, paguen multas y abonen cualquier impuesto que tengan pendiente”.

