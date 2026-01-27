¿ICE Participará en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026? Italia Aclara su Participación

El Ministerio del Interior de Italia definió este martes los límites de la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, aclarando que únicamente colaborará su división investigativa.

La precisión del gobierno italiano se produjo tras una reunión entre el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador estadounidense en Italia, Tilman J. Fertitta. La cooperación se limitará a la Homeland Security Investigation (HSI), el organismo investigativo del ICE, excluyendo explícitamente a su brazo operativo.

Consulta de bases de datos desde el consulado

El Ejecutivo italiano especificó que la labor principal de estos agentes será la consulta de sus propias bases de datos para apoyar la seguridad del evento. Los analistas de la HSI trabajarán exclusivamente desde las instalaciones diplomáticas estadounidenses, sin ninguna atribución en suelo italiano.

Para estos fines, Estados Unidos instalará una sala operativa en su consulado en Milán.

Video: ICE Apoyará Operación de Seguridad de Delegaciones de EUA en Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"Cabe reiterar que los investigadores de la HSI no estarán representados por personal operativo como el dedicado a los controles migratorios en territorio estadounidense, sino por referentes especializados exclusivamente en investigaciones", explicó el ministerio en un comunicado.

El ministerio recordó que la HSI tiene presencia en más de 50 naciones, incluida Italia desde hace años, y que sus agentes no realizan servicios de control migratorio en países extranjeros.

Polémica por redadas migratorias de Trump

La presencia de miembros del ICE ha generado preocupación en Italia, particularmente en un contexto marcado por las recientes redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el caso de Alex Pretti, quien murió por disparos de agentes de este cuerpo.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, calificó al ICE como una "milicia que mata". Desde el Partido Demócrata (PD), principal fuerza de oposición, se ha denunciado que la presencia de estos agentes contradice el espíritu olímpico de inclusión.

Ante estas críticas, el gobierno italiano buscó zanjar la controversia asegurando que todas las operaciones de seguridad sobre el territorio permanecen bajo la exclusiva responsabilidad y dirección de las autoridades italianas.

Dispositivo de seguridad para los Juegos Olímpicos

En paralelo, el Comité Nacional para el Orden y la Seguridad Pública definió este martes el plan de protección para la cita olímpica, que contempla el despliegue de 6,000 agentes italianos y sistemas de vigilancia avanzada.

"El dispositivo prevé el uso de sistemas de vigilancia avanzados, entre los que se incluyen drones y dispositivos de vigilancia aérea, para apoyar las actividades de prevención y control del territorio", concretó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Las autoridades confirmaron que se prestará especial atención a la protección del orden público, la seguridad de las infraestructuras y la gestión de los flujos, así como a los aspectos de prevención en el ámbito tecnológico.

Con información de EFE.

