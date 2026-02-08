Charros de Jalisco Ganan Su Primer Título de la Serie del Caribe Ante Tomateros de Culiacán.

Los Charros de Jalisco, que compitieron como México Rojo, conquistaron su primer título de la Serie del Caribe de Béisbol, tras imponerse a los Tomateros de Culiacán, que se alinearon como México Verde.

La Gran Final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 fue para los locales.

El campeonato se definió en entradas extras por dos wild pitch del cerrador de los Tomateros de Culiacán Lupe Chávez que le dieron empate y victoria a los Charros de Jalisco de Benjamín Gil.

Los de Jalisco vencieron ayer a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico para clasificarse a la final. Previamente, los Tomateros de Culiacán se convirtieron en el primer finalista al derrotar por 9-4 a los Leones del Escogido dominicanos, que no pudieron defender la corona ganada el año pasado.

Para México fue su décimo título en la serie, primero desde el 2016; lejos aún de los 23 de República Dominicana y de los 16 de Puerto Rico.