Deja Dos Heridos Caída de Andamio en Plaza Sama Center de la Colonia Vértiz Narvarte en CDMX

Dos personas resultaron lesionadas por el desplome de un andamio al interior de la Plaza Sama Center, en la colonia Vértiz Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, la noche de este sábado 7 de febrero.

Un trabajador que retiraba adornos navideños del lugar cayó desde una considerable altura y se estrelló contra un techo de vidrio, el cual se rompió y provocó que el hombre se precipitara hacia las escaleras eléctricas ubicadas en la entrada de la plaza.

En tanto, otra persona de aproximadamente 30 años de edad sufrió cortaduras por los vidrios que se rompieron en la zona, debido a la caída de la estructura.

Video: Dos Personas Resultan Lesionadas tras Caer de Andamio en Plaza de Benito Juárez, CDMX.

El empleado de 50 años, quien sufrió heridas más severas, fue trasladado de emergencia al Hospital de Venados.

El otro herido fue atendido en el lugar de los hechos y no amerito atención médica en algún nosocomio.

El desplome de la estructura causó daños en varios locales y cristales, de acuerdo con reportes preliminares.

Un hombre resultó herido y fue llevado al hospital. Foto: N+.

La zona fue acordonada, mientras personal de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México realizaba el retiro de la estructura y consignaba datos para las indagatorias del caso.

Aparentemente, se trató de una falla en el andamio, pero oficialmente no se ha reportado la causa del desplome, justo en la entrada de la plaza.

Al sitio, localizado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, acudieron agentes de la policía capitalina, funcionarios de Protección Civil, así como de la alcaldía Benito Juárez.

