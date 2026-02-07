Asesinan en Zongolica a Raúl Hernández, Hermano de Exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz

Un hombre identificado como Raúl Hernández Sánchez, hermano de la Expresidenta municipal del municipio de Mixtla de Altamirano, fue asesinado la mañana de este sábado 7 de febrero en la comunidad de Paso del Águila, perteneciente al municipio de Zongolica, Veracruz.

Raúl Hernández, era hermano de la morenista Norma Estela Hernández Sánchez y hermano del Excandidato del PT a la misma alcaldía, Crispín Hernández Sánchez.

Video: Crispín Hernández Sánchez, Aspirante a la Presidencia Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz Renuncia por Presunto Atentado

En el lugar se registró una intensa movilización de instancias de seguridad, por el asesinato del hombre. Sin embargo, no se reportaron personas detenidas. Tampoco se ha revelado el móvil del asesinato, por lo que será la Fiscalía General del Estado, quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.



Es de mencionar, que este asesinato se suma a los hechos de violencia recientemente registrados en la región de las altas montañas del estado de Veracruz.

Hechos violentos registrados en la región de las altas montañas en Veracruz

En el mes de noviembre del 2025 el líder indígena, exalcalde, exdiputado y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado a tiros en la misma zona de la Sierra de Zongolica. El ataque se registró en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas.

Noticia relacionada: Piden Esclarecer Crímenes en la Sierra de Zongolica tras Asesinato de Juan Carlos Mezhua

A finales de diciembre del 2025 familiares del biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca reportaron su desaparición desde el mes de noviembre en la sierra de Zongolica, sin que hasta hoy haya información sobre su paradero.

En diciembre del 2024, en esa misma región de Zongolica, fue asesinado el diputado federal y exalcalde, Benito Aguas Atlahua. El crimen del legislador del Partido Verde Ecologista de México ocurrió en la comunidad de Tepenacaxtla.

Historias recomendadas: