Inicio Veracruz Desmantelan Mini Casino en Veracruz; Aseguraron Máquinas Tragamonedas

Desmantelan Mini Casino en Veracruz; Aseguraron Máquinas Tragamonedas

|

N+

-

Durante un operativo, fue desmantelado un mini casino en la colonia El Coyol, en la ciudad de Veracruz

Desmantelan Casino Veracruz Operativo Avenida Ruiz Cortines El Coyol Aseguran Máquinas Tragamonedas

Se realizó un cateo en un inmueble de El Coyol, donde fueron aseguradas máquinas tragamonedas. Foto: N+

COMPARTE:

Efectivos de la policía ministerial federal de la FGR,  desmantelaron un mini casino, ubicado en la Av Ruiz Cortines de la colonia El Coyol de la cuidad de Veracruz.  

Se llevaron varias máquinas traga monedas,  que operan ilegalmente por que violan la ley de premios y sorteos de la Segob.

información en desarrollo…

Inseguridad en Veracruz
Cargando...
Inicio Veracruz Desmantelan casino veracruz operativo avenida ruiz cortines el coyol aseguran maquinas tragamonedas