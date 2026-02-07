Desmantelan Mini Casino en Veracruz; Aseguraron Máquinas Tragamonedas
Durante un operativo, fue desmantelado un mini casino en la colonia El Coyol, en la ciudad de Veracruz
Efectivos de la policía ministerial federal de la FGR, desmantelaron un mini casino, ubicado en la Av Ruiz Cortines de la colonia El Coyol de la cuidad de Veracruz.
Se llevaron varias máquinas traga monedas, que operan ilegalmente por que violan la ley de premios y sorteos de la Segob.
información en desarrollo…