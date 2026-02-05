Adulto Mayor Recibe Descarga Eléctrica por Cables de Alta Tensión en Puente de Veracruz

La mañana de este jueves 5 de febrero, se registró una intensa movilización de parte de cuerpos de emergencias, así como paramédicos, debido a un reporte en el que se informaba que un hombre de 70 años de edad aproximadamente resultó con lesiones.

La movilización respondió a un accidente en el que la víctima recibió una descarga eléctrica cuando presuntamente cruzaba un puente peatonal y accidentalmente hizo contacto con cables de energía eléctrica que se encontraban en la zona.

Los primeros reportes indican que el hombre transportaba varillas mientras caminaba por el puente ubicado sobre el bulevar Xalapa-Banderilla sin percatarse de la cercanía de los cables eléctricos, los cuales tocó de manera accidental, recibiendo una descarga que lo lanzó al suelo.

Al percatarse de los hechos, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al lugar de los hechos y procedieron a brindar los primeros auxilios al sujeto lesionado; posteriormente, el hombre fue trasladado de manera urgente al Centro de Alta Especialidad de la ciudad de Xalapa para su valoración médica.

Se informó que, como medida de seguridad, fue necesario realizar el acordonamiento de la zona para evitar posibles riesgos a peatones y disminuir la posibilidad de que un accidente de estas características vuelva a ocurrir.

Trabajador de construcción cae desde quinto piso en Coatzacoalcos

Un trabajador cayó desde una altura aproximada de cinco metros la mañana del pasado miércoles 4 de febrero, mientras realizaba labores en la construcción de un fraccionamiento del poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron en el nuevo fraccionamiento ubicado sobre la calle Jirafas, al poniente de la ciudad, cuando el obrero se encontraba trabajando al interior de la obra y, por causas aún desconocidas, cayó tras perder el equilibrio, resultando con lesiones graves.

El trabajador fue identificado como Cristian, de 38 años de edad. Al lugar del incidente arribaron elementos de Protección Civil, quienes le brindaron atención prehospitalaria y gestionaron su traslado de emergencia al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

