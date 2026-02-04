FGR Asegura 4 Mil Litros de Hidrocarburo, Maquinaria e Inmuebles tras Operativo en Veracruz

La tarde de este miércoles 4 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se aseguraron más de 4 mil litros de hidrocarburo, una excavadora, un tractocamión y dos inmuebles en dos cateos simultáneos efectuados en los municipios de Moloacán y Tuxpan.

De acuerdo con lo informado, el primer cateo se registró en el sur del estado de Veracruz, en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, perteneciente al municipio de Moloacán, donde fueron asegurados 3 mil 360 litros de hidrocarburo contenido en 32 bidones.

Además, se informó que en dicho operativo también fueron asegurados al menos tres contenedores de plástico y ocho tambos, así como tres vehículos, una miniexcavadora y un tractocamión.

Mientras que el segundo cateo fue en el municipio de Tuxpan, localizado en la zona norte del estado de Veracruz, donde elementos federales localizaron al menos 700 litros de hidrocarburo distribuidos en siete garrafas y tres tambos, así como tres vehículos al interior de un inmueble.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades federales. Hasta este momento no hay reporte en el que se dé a conocer que en ambas diligencias hubo personas detenidas con relación a estos hechos.

29 mil litros de hidrocarburo y un vehículo son asegurados en Coatzacoalcos

A través de un boletín, la tarde del pasado martes 20 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo del juez de Control la autorización para llevar a cabo una orden de cateo al sur del estado de Veracruz.

El operativo se ejecutó como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación, la cual fue iniciada por presuntos delitos considerados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Aproximadamente 29 mil 500 litros de hidrocarburo, el cual se encontraba contenido en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica, cinco contenedores de plástico, así como un vehículo, fueron asegurados por elementos de la Policía Federal Ministerial en Coatzacoalcos.

Una vez realizado dicho operativo, el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

