Realizan Operativo Contras Máquinas Clandestinas en Xalapa; Operaban Cerca de Escuelas

Fuerzas Federales y estatales, desplegaron la mañana de este lunes 2 de febrero un operativo simultáneo en varias zonas de la ciudad de Xalapa, con el fin de retirar máquinas tragamonedas instaladas en diversos establecimientos comerciales.

Presuntamente, las maquinas operaban sin los permisos correspondientes y cerca de escuelas, es por ello que se desplegó un operativo conjunto en la capital del estado, para retirar esos objetos e iniciar con las investigaciones.

De acuerdo con los hechos, el primero de éstos operativos, se llevó a cabo en la zona de Miguel Alemán esquina con la calle Chilpancingo, así como sobre Lázaro Cárdenas, casi esquina con Miguel Alemán, a la altura de la parada de autobuses con dirección a Finanzas.

En el operativo participaron elementos de la Unidad Especializada Contra el Secuestro Veracruz, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

En lo que va del año, éste es el tercer operativo que se lleva a cabo en la capital veracruzana para retirar este tipo de casinos clandestinos, debido a que los propietarios de las máquinas no cuentan con la autorización legal para su funcionamiento.

Otro operativo por máquinas tragamonedas clandestinas en Veracruz

El pasado 14 de enero se registró un operativo en un inmueble localizado en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. En dicho cateo, fueron aseguradas por lo menos 38 máquinas tragamonedas. Además, en el operativo se informó que también fueron asegurados aproximadamente 44 mil pesos.

La movilización la inmueble se dio como parte de una carpeta de investigación, tras una denuncia ciudadana en la que se daba a conocer la existencia de dichas máquinas localizadas frente a planteles educativos.

