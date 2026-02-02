Mujer es Asesinada en Vivienda de Veracruz; Su Hija de Cuatro Años Habría Presenciado el Crimen

En el fraccionamiento Hacienda Sotavento, al poniente de la ciudad de Veracruz y es que en este lugar, específicamente en la calle Castilla, se dio un lamentable hecho durante el pasado sábado 31 de enero por la madrugada, pues hubo bastante movimiento de cuerpos de seguridad derivado de que al interior de una de las viviendas ubicadas en este punto fue hallada una mujer, lamentablemente sin vida.

De acuerdo a los informes que se han brindado hasta el momento de parte de las autoridades de seguridad, en este caso los agentes policiales y ministeriales reportaron que la mujer fue localizada al interior de uno de los departamentos el cual permanece acordonado hasta la mañana de este lunes, y es que aún se mantienen activas las averiguaciones para esclarecer estos hechos lo cual mantienen asegurado el inmueble.

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue localizada sin vida, exactamente ocurrió en la intersección de privada Castilla con Bulevar Papaloapan del fraccionamiento Hacienda Sotavento, ubicado al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Un familiar encontró el cuerpo de la mujer en una habitación de la vivienda



Este hecho violento tuvo lugar en el fraccionamiento Hacienda Sotavento al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz. La víctima fue identificada con las iniciales FEOL. Trascendió que fue hallada en una de las habitaciones del domicilio por un familiar.

De acuerdo a lo que se informó, tras este hallazgo realizaron llamadas al 911, esto provocó la movilización de elementos policíacos, quienes llegaron al punto para tomar conocimiento de este crimen y solicitaron la presencia de autoridades ministeriales y periciales.

Estos se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima, según el parte de los elementos policíacos la mujer representaba visibles huellas de violencia, golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo a lo que se dio a conocer, la mujer tenía una hija de cuatro años de edad, quien presuntamente presenció el crimen que pudo haber sido cometido por al menos dos personas esto según lo que señalan familiares de la fallecida.

Las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación derivado de este hecho violento ocurrido durante el fin de semana y que consternó a los habitantes de este sector de la ciudad y puerto de Veracruz, Ahora se está a la espera de mayor información y de que se logré dar con el paradero de los autores materiales de este asesinato.



