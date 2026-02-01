Interno del Centro Penitenciario de Zongolica Muere en Hospital de Río Blanco, Veracruz

Durante la noche del pasado sábado 31 de enero, se confirmó el fallecimiento de un interno del Centro Penitenciario del municipio de Zongolica, perteneciente a la zona montañosa del estado de Veracruz, quien se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital Regional del municipio de Río Blanco IMSS Bienestar.

De manera preliminar, se dio a conocer que el recluso presentó fuertes dolores abdominales, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia a dicha institución médica; sin embargo, se informó que horas más tarde el sujeto perdió la vida en el hospital, presuntamente por causas naturales.

La víctima fue identificada como Ramón "N", y se informó que el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necrocirugía de ley para determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento de dicho interno del Centro Penitenciario del municipio de Zongolica.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa informó que este domingo 01 de febrero de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de Aguaruto dio a conocer sobre la localización sin vida de una persona que presuntamente fue privada de la libertad en el interior de su celda en dicho Centro Penitenciario localizado en el estado de Sinaloa.

Asimismo, se informó que al percatarse de dicha situación, de manera inmediata se dio vista a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para lograr el esclarecimiento de la muerte de dicha persona. En este sentido, también se dio a conocer que ya se notificó a los familiares de la víctima y se confirmó que se brindará el apoyo para los trámites de ley.

Hasta este momento no se ha brindado mayor información acerca de estos hechos, por lo cual se desconocen las causas exactas de la muerte de la víctima, así como la identidad de la misma, pues esta aún no se ha hecho pública. Se está a la espera de las investigaciones para obtener mayor información sobre dicho hallazgo realizado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, localizado en el estado de Sinaloa.

