Ciudadanos se Manifiestan Contra Incremento a la Tarifa de Transporte Público en Xalapa

Durante la mañana de este sábado 31 de enero, en la ciudad de Xalapa se registró una manifestación por parte de los habitantes, quienes dicen estar en contra del aumento a la tarifa del transporte público, el cual fue autorizado por parte de las autoridades el pasado lunes 26 de enero.

Los manifestantes marcharon frente a los bajos del Teatro del Estado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, dando a conocer su indignación ante el incremento en el costo del pasaje de transporte público; caminaron sobre avenida Manuel Ávila Camacho.

Estudiantes mencionan que el aumento impacta significativamente en su economía

Tras darse a conocer la nueva tarifa, habitantes y estudiantes dieron a conocer su postura, mencionando que dicho incremento impacta significativamente en su economía, diciendo que sienten que fue una decisión muy abrupta, ya que se debió informar con tiempo.

Señalan que una parte importante de la comunidad estudiantil utiliza más de una ruta de transporte para trasladarse desde sus domicilios hacia sus centros de estudio, indicando que, al ser varios traslados al día, el gasto en transporte representa una proporción significativa en su presupuesto mensual.

Concesionarios de combis en Xalapa solicitan diálogo para pedir incremento en tarifa

Concesionarios del servicio de transporte urbano en modalidad combi acudieron a solicitar una audiencia con autoridades estatales para dialogar sobre el reciente incremento en la tarifa del pasaje y las controversias que se han generado en los últimos días.

Luis Enrique Rodríguez Salazar, concesionario de combis, menciona que actualmente, mientras el servicio urbano general pasó de nueve a doce pesos, algunas rutas continúan cobrando siete pesos, tarifa que se ha mantenido sin cambios durante más de una década, afectando aproximadamente a 150 personas.

"Somos 50 concesionarios y cada camioneta la conducen dos choferes, entonces aproximadamente son 150 personas más las familias de todos."

