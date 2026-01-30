Serpiente de Gran Tamaño es Capturada Dentro de Vehículo en Veracruz

Una intensa movilización de cuerpos de emergencias se registró la tarde de este viernes 30 de enero en calles de la ciudad de Veracruz tras el reporte de un avistamiento animal en la colonia Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de la captura de una víbora de gran tamaño que se encontraba en la parte inferior de un auto estacionado en la calle Flores Magón, entre Tuero Molina y Orizaba.

Al percatarse de la presencia del reptil que intentaba introducirse a la unidad por la parte delantera, vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencias, quienes después de unos minutos, arribaron hasta el sitio para realizar los trabajos de captura y de esta manera retirarla del lugar.

La maniobra de captura del ejemplar duró más de dos horas; finalmente, el reptil fue retirado de la zona por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz, sin que se tuviera reporte de alguna persona herida por el animal o afectación alguna a la circulación.

Se registra movilización de cuerpos de emergencias por conato de incendio en Veracruz

En la zona de playas en Villa del Mar, en la ciudad de Veracruz, durante la tarde de este viernes 30 de enero, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido a un incidente registrado en una de las palapas del lugar.

La movilización correspondió a un conato de incendio en una de las palapas localizadas en la zona de la playa Villa del Mar, perteneciente al municipio de Veracruz. Presuntamente, el origen de dicho siniestro fue el uso de pirotecnia en el lugar, según palabras de la propietaria del lugar, María Magdalena.

Posiblemente fue un cohete, porque dijeron que estaban aventando cohetes.

El hecho fue reportado por locatarios y bañistas y, minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes atendieron el siniestro, procediendo a realizar las labores de sofocamiento del fuego en el inmueble.

La Directora de Protección Civil Municipal, Guadalupe Tapia, indicó que no se trató de un tema eléctrico.

Evidentemente, no es un tema eléctrico, ya que la instalación está abajo; sin embargo, se hará la evaluación pertinente.

Se dio a conocer que tras este incidente no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas o intoxicadas por la inhalación de humo, por lo cual no fue necesario el traslado de personas a algún centro médico de la zona.

Según lo informado, la propietaria del lugar tuvo que ser atendida por paramédicos debido a que, por padecimientos de salud, presentó complicaciones leves al percatarse de la situación.

