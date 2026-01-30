Hombre Resulta con Dos Impactos de Bala Durante Intento de Asalto en Veracruz

Un hombre identificado como Juan de Jesús de 30 años, resultó herido en una de sus piernas al recibir dos impactos de bala cuando vivió un intento de asalto al salir presuntamente de una institución bancaria del fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río.

Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 29 de enero sobre la calle Orquídeas casi Avenida Ruiz Cortines, Según el reporte de hechos se le acercan a la víctima dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y armados para amagarlo y cometer el asalto.

En el forcejeo, los supuestos asaltantes accionaron sus armas de fuego logrando impactarle en una de sus piernas, dejándolo lesionado. Tras el reporte, al punto del suceso llegaron Policías Municipales, Estatales y Navales, quienes confirmaron hallaron al menos cinco casquillos percutidos. La persona víctima de este hecho violento fue trasladado a un hospital para recibir la atención médica especializada requerida.

Otro hecho violento reciente ocurrido en Veracruz

Durante la noche del pasado jueves 29 de enero, se registró al norte del estado de Veracruz un suceso de violencia. Los primeros reportes indicaron que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Puerto Pesquero del municipio de Tuxpan, donde una mujer fue asesinada en un ataque armado.

Se dio a conocer que la mujer se encontraba acompañada de su hijo, según los datos recabados el menor resultó ileso. El hecho ocurrió en las calles Uno y Dos, esto en las inmediaciones de la unidad habitacional anteriormente mencionada. Al sitio arribaron elementos policíacos tras recibir el reporte de los vecinos, quienes alertaron tras escuchar múltiples detonaciones.

