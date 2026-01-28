Ejecutan a Cuatro Personas en Ataque Armado Dentro de Depósito de Chatarra en Acayucan, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 28 de enero se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas debido a que fue reportado un hecho violento, el cual ocurrió en un inmueble en el municipio de Acayucan, localizado al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida, al menos cuatro personas fueron ejecutadas al interior de un inmueble, el cual se dio a conocer que es un depósito de chatarra localizado en la colonia Morelos del municipio de Acayucan, Veracruz.

Los reportes indican que el ataque armado se registró la tarde de este miércoles sobre la calle Francisco Javier Mina esquina Ruiz Cortines. En el lugar de los hechos se realizó un intenso operativo por parte de los elementos del Ejército mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal.

Se desconoce la identidad de los agresores y de las víctimas del ataque armado registrado en Acayucan

Según los datos obtenidos en el lugar, entre las víctimas se encuentra el encargado del lugar, así como tres trabajadores. Según lo que fue reportado en relación con estos hechos, dos sujetos habrían llegado hasta el lugar a bordo de una motocicleta y procedieron a abrir fuego contra quienes se encontraban ahí.

Hasta el momento aún se desconoce el móvil del ataque armado, así como la identidad de los agresores y de las víctimas; solamente se conoce que son trabajadores del lugar en el que se registró el hecho que dejó a cuatro personas sin vida en un depósito de chatarra localizado en la calle Francisco Javier Mina de la colonia Morelos, localizado en el municipio de Acayucan, perteneciente a la zona sur del estado de Veracruz.

