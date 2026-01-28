Balacera Entre Civiles Armados Causa Movilización Policíaca en Veracruz; Aseguran un Vehículo

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero una intensa movilización policíaca se registró tras presuntamente el enfrentamiento entre supuestos civiles armados en las inmediaciones de la colonia Azteca entre Cosoleacaque - Minatitlán en el sur de Veracruz.

De acuerdo con datos obtenidos el enfrentamiento entre supuestos hombres armados se dio en los límites de la colonia Azteca, lugar donde dejaron abandonada una camioneta y cientos de cartuchos percutidos.

Activan operativo de seguridad tras balacera en el sur de Veracruz

Derivado de este suceso fue activado un fuerte operativo de seguridad en este sector y algunos de aledaños en el sur de la entidad, Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas vinculadas a este hecho violento registrado en el sur de la entidad.

La unidad vehicular que fue abandonada en el lugar de los hechos, fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales, quienes tomaron conocimiento de este suceso y continuaron con las diligencias correspondientes.

Autoridades realizan cateo en talachera del sur de Veracruz

En Minatitlán, al sur de Veracruz mediante un operativo conjunto entre autoridades ministeriales y fuerzas estatales y federales, se logró el aseguramiento de estupefacientes, dinero en efectivo y la detención de una mujer, aparentemente vinculada con la venta y distribución al interior de una talachera ubicada en la colonia Miguel Hidalgo.

El operativo se llevó a cabo la noche del pasado viernes 23 de enero, cuando agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Policía Ministerial y Guardia Nacional (GN) se desplegaron sobre la avenida Atenas, entre las calles Chamizal y Reforma.

Tras una orden judicial, las autoridades realizaron un cateo en el inmueble utilizado como talachera. La persona detenida, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales.



